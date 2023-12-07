許繹彬：大市反覆尋底　股份輪流新低　是否已見底？

本周投資者每日看着大利是報價機，不敢寄望港股能出現反彈，只求神拜佛希望唔好再下跌；可是在本周的首兩個交易日，已下跌超過500點，不但創下全年低位16,228點，更創下十七年新低，好像再沒有任何方法可扭轉當前劣勢。

由於恒指累積跌幅已非常嚴重，整體結構亦嚴重受損，投資者並出現信心危機；在港股嚴重缺乏基本因素的支持下，恒指在年底前，繼續反覆尋底的機會可謂高唱入雲，後市確實難測。

港股本周創出另一項紀錄，就是總市值在周二(5日)跌穿30萬億港元關口，再被印度股市超越；由於香港金融體系在本年已創下多項被鄰國超越的數據，加上香港已持續出現股樓雙殺的情況，令資本市場出現不斷萎縮的現象。

香港金融中心的地位今年相信已被動搖，在資金不斷地流走的情況下，本港金融市場更被內地網民稱為「國際金融中心遺址」。況且，港府就挽救股樓措施方面，對比其他國家包括中國內地，確實令人感到遲緩、失望及沮喪，未來香港金融能否有轉機，恐怕未敢作出大擔假設或評估。

筆者認為，臨近年尾，如港股投資者稍作盤點，相信已不敢奢望今年港股投資組合有所回報；反而負增長的投資組合卻比比皆是，或可用屢見不鮮來形容。因此，在踏入本年最後一個月，投資者相信只有一個共同目標，就是盼望自己的持倉有所反彈，從而換來心靈安慰，對明年仍可存一絲期望。

可惜一踏入12月，投資者每周對港股的期望，只能不斷向下調整；早前大家仍眾志成誠，希望能在18,000點以上收爐，但現階段對回升至18,000點的目標看來已遙不可及。在反彈出現乏力、引發的失望心情還未平伏之際，尚要憂慮港股會否跌穿16,000點，或繼續向2022年的低位14,597點進發；加上現階段港股出現進退失據的格局，投資者出現絕望情緒，可說是人之常情。

由於舉足輕重的股份紛紛開始非理性地下跌，引致港股跌穿重要支持區，觸發斬倉盤湧現，令港股在大成交下踏上尋底之旅。導致港股持續尋底的另一元兇，就是內地A股走勢在本年最後一個月，全無半點起色，滬綜指更再次跌穿3,000點大關，投資者對內地推出一系列挽救經濟措施的成效再度產生憂慮，令港股頓失唯一靠山，逼於順應市勢沽貨離場，港股跌勢加劇。

未來港股仍處於劣勢，儘管有機會因跌得太低殘而會有技術性反彈，但此反彈可能會在人心未平伏下發生，相信力度並不會以氣勢如虹或一鼓作氣的形態出現；根據歷史數據，過往大跌市每逢有藍籌旗艦股非理性急跌時，大市便開始喘定或會築底回升，今次能否出現歷史重演？不妨拭目以待。