麥當勞擬未來4年全球開1萬家新店 副品牌CosMc's同外星人有關？

外媒報道，美式連鎖快餐店麥當勞周三(6日)表示，計劃2027年之前在全球開設約10,000家新店，開店速度可能是麥當勞有史以​​來最快。

該公司並制定計劃，到2027年，將其忠誠度計劃的銷售額翻一番，達到450億美元，並將用戶群增加到2.5億。該計劃目前擁有1.5億客戶，全系統年銷售額超過200億美元。

財務總監Ian Borden表示，麥當勞開設約7,000家新的海外特許經營店，地點包括中國、印度、日本及巴西等國家。

此外，麥當勞副品牌CosMc's本周第一家門市將在美國開幕，並計劃在2024年底前開設10家門市作測試，其中9家位於德州。麥當勞將花一年時間分析數據，決定是否擴大CosMc's規模。

報道指，新品牌名稱來自20世紀80年代末及90年代初出現在廣告中的麥當勞吉祥物CosMc，CosMc是一位來自外太空的外星人，愛吃麥當勞食物。

麥當勞將CosMc's定位為一種快速、方便的方式來獲取小吃或咖啡，其餐牌的食品包括煙肉蛋漢堡(Egg McMuffins)和M&M麥旋風等，以及椒鹽脆餅(pretzel bites)等新食品。