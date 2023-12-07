【高盛推介】騰訊再失守310元　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港及多家內地企業日前遭評級機構降低評級，港股受壓。騰訊昨日(6日)重上310元水平，升約0.9%後，今早(7日)再度下跌，最低見304元。現報304.8元，跌約2.2%。有券商料騰訊將於下周五推出的新遊戲《元夢之星》，首年收入可達50億至60億元人民幣，並給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五至本周二共錄得約3,850萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周二錄得約110萬元資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿11.3倍，中期貼價、高敏感度。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿10.7倍，輕微價外、低面值。

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽21345，行使價299.8元，2024年05月02日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿6.6倍，輕微價外、高槓桿。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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