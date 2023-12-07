英偉達晶片太貴搵代替品？Meta微軟轉搵呢間公司入新貨...

AMD周三(6日)舉行投資者大會，表示Meta、OpenAI和微軟在會上表示，將使用AMD最新的人工智能晶片Instinct MI300X。可見科技公司正尋找代替品，取代昂貴的英偉達(Nvidia)圖形處理器，這是目前為止最大迹象。其圖形處理器對於創建及部署人工智能(AI)程序極為重要。

如果AMD最新的高端晶片在明年初開始出貨時，能夠滿足技術公司及雲服務供應商去構建及服務AI模型的需求，它就能降低開發AI模型的成本，並對英偉達的AI晶片銷售激增構成競爭壓力。

AMD表示，MI300X基於全新架構，通常能帶來顯著的性能提升。其最大特點是擁有192GB的尖端、高性能記憶體即HBM3，傳輸數據速度更快，可以容納更大的AI模型。AMD行政總裁蘇姿丰直接將MI300X以及其構建的系統，與英偉達的主要AI GPU H100進行比較。「這種性能的作用是直接轉化為更好的用戶體驗，當你向模型提問時，希望它能更快回應，尤其是當答案變得更加複雜時。」

不過，AMD沒有透露MI300X的定價，但英偉達的晶片售價約40,000美元，蘇姿丰指，購買及運行AMD晶片的成本必須低於英偉達晶片，才能說服客戶購買。

她表示，AMD並不認為自己需要擊敗英偉達的才能在市場上取得好成績，並指英偉達目前於AI晶片市場必須佔據其中絕大多數。「我們相信到2027年，這個數字可能會超過4,000億美元，我們可以從中分得一杯羹。」