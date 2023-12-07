【高盛推介】小米、舜宇跌幅較大市深 資金轉向吸納
2023年12月07日 12:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米昨日(6日)升約0.7%，今早(7日)下跌。早上低開約0.9%後跌幅擴大，最低見14.5元，觸及1個月低位。現報14.52元，跌約2.4%。有券商指小米技術差異化維持高端滲透率，料2025年全球市佔率將升至14%，並維持「買入」評級。
舜宇昨日升約3.1%，今早亦回吐。早上輕微下開後曾反彈，但及後再度下跌且跌幅擴大，最低見65.65元。現報65.7元，跌約2.3%。
觀察個股輪證資金流向，小米好倉及淡倉於昨日均獲資金轉向吸納，分別錄得約240萬及40萬元資金流入。
舜宇方面，好倉於本周二及本周三共錄得約40萬元資金流入。淡倉於本周一錄得約20萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。
小米購19634，行使價16.9元，2024年04月25日到期，實際槓桿6.5倍，輕微價外、高槓桿、高敏感度。
小米購21116，行使價18.9元，2024年09月25日到期，實際槓桿5.0倍，低面值、高槓桿。
小米牛69146，收回價9元，行使價8.6元，換股比率50，槓桿比率2.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡小米，可留意屬高槓桿的小米沽(21046)。
小米沽21046，行使價11.78元，2024年06月20日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿。
舜光購18764，行使價75.05元，2024年07月23日到期，實際槓桿3.9倍，輕微價外、高敏感度。
舜光沽16315，行使價75元，2024年04月05日到期，實際槓桿2.9倍，貼價。
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