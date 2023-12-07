今個聖誕食大餐恐捱貴價！薯仔價格飆升到...

一頓豐富的聖誕大餐又怎少得薯仔坐鎮？不過外媒報道，在這種聖誕節大餐主食的需求上升之際，歐洲薯仔價格飆升，原因是大雨使薯仔陷入泥濘，令供應受到影響。

比利時、法國及英國的農民都沒有使用拖拉機，因為拖拉機難以在淹水的田地行駛，因此限制收割，如果農作物放置時間太長，就有腐爛的危險。歐洲薯仔期貨交易目前處於至少14年來的最高季節性水平。

英格蘭中部Rugby附近供應商Mitchell Potatoes主管David Mitchell表示，雨下了又下，在土地變得非常黏稠的幾個月後，上周的寒流也「凍僵」土地中的薯仔。

短缺也影響包裝薯仔，Mintec水果及蔬菜分析師Harry Campbell表示，許多包裝廠現在都努力確保聖誕節庫存。由此可見，這可能會增加節日期間的膳食成本。

Maris Piper是一種蓬鬆、白色、用途廣泛的薯仔，可用來作焗薯及薯條，根據Mintec，上周價格按年增長158%，達到每噸465英鎊(約4,559.28港元)。批發價格上漲已經影響消費者。根據最新數據，法國10月薯仔年通脹率為19%，當月整體通脹率為4.5%。