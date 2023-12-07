【產經直播】港股弱過藥煲 轉吼新興資產更具勝算？
2023年12月07日 12:36
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港股周四(7日)繼續下跌，低開86點後跌幅擴大，國際評級機構穆迪繼調低中國主權信貸評級展望至「負面」，上日亦將香港、澳門的評級展望由「穩定」貶至「負面」，同時一口氣調低逾40家中資企業評級展望，當中包括騰訊(00700)、阿里(09988)及部分內銀股皆上榜，港股年底前難有起色？
美國11月「小非農」ADP就業人數增加10.3萬，低於預期，更令投資者押注結束緊縮周期，隔晚美股先升後跌，收市跌幅不足1%。市場對於息口走勢仍存分歧，美股強勢仍會維持抑或已經見頂？
港股愈跌愈深，投資者唔想守株待兔等反彈，不如主動轉吼新興增長股市場，其中中東地區沙特阿拉伯具有連接歐亞及非洲等地理優勢，沙特證券交易所是全球第11大交易所，也是新興市場第3大交易所。南方東英推出的亞太區首隻沙特阿拉伯ETF(02830)係咪首選？咩位入場最值博？
加密貨幣「一哥」比特幣升勢未減，突破44,000美元水平，創去年4月以來最高，與10月11日這一升浪起點的低位26,533美元相比，升幅超過6成。比特幣金融服務提供商Unchained最近調查發現，8,600萬美國人持有比特幣，佔美國人口的26%。唔想錯失升浪又要買得安全，可以考慮南方東英比特幣期貨ETF(03066)？
美國10年期債息持續回落至4.1厘水平，創逾3個月新低，金價仍然處於高位靠穩，最近一度高見2,146美元高位，較11月13日升浪開始的低位1,928美元，已升11%，加上以巴衝突持續，據世界黃金協會近日發布的《2023年央行黃金儲備調查》，24%的央行計劃在未來12個月內增加黃金儲備，消息將會支撐金價走高？南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)吼得過？
相反油價急挫，沙特調低官方原油售價，加上美國上周EIA汽油庫存上升540萬桶，較預期增加100萬桶，市場對原油需求前景睇法悲觀，油價5連跌，創下5個月新低，油價走勢易跌難升？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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