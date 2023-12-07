【產經直播】港股弱過藥煲　轉吼新興資產更具勝算？

美國11月「小非農」ADP就業人數增加10.3萬，低於預期，更令投資者押注結束緊縮周期，隔晚美股先升後跌，收市跌幅不足1%。市場對於息口走勢仍存分歧，美股強勢仍會維持抑或已經見頂？

相反油價急挫，沙特調低官方原油售價，加上美國上周EIA汽油庫存上升540萬桶，較預期增加100萬桶，市場對原油需求前景睇法悲觀，油價5連跌，創下5個月新低，油價走勢易跌難升？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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