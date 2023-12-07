宏利：聯儲局明年減息幅度少過預期　對港股持中性配置

宏利公布「2024年強積金投資策略」，以3個月時長計，較為看好股市、其次是固定收益、現金則為中性。

至於按地區劃分，建議期內資產配置可偏重成熟市場(美國、日本、歐洲)，而亞洲(日本除外)、內地及香港同為中性。

宏利投資管理執行總監兼亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華認為，聯儲局明年減息幅度未必如會外界估計的125點子般多，但估計明年美國經濟會軟着陸。

宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲建議，股市方面繼續是圍繞供應鏈的故事配置；以3個月至半年時長計，可選擇內地及東盟，評級均為「增持」，印度及台灣同屬「持平」甚至「減持」，南韓則屬「增持」，因南韓的供應鏈板塊相對較台灣便宜，而且台股今年相關板塊在英偉達(Nvidia)帶動下累升不少，建議投資者可將賺到的利潤轉泊南韓。

他又認為，隨着內地去庫存周期一般以3年計，而今年正是疫情爆發以來積貨的第3年，所以估計倘若全球經濟不差，需求應會回升，亦看到手機設備景氣度回升、白酒近期加價，所以內地今年主攻的消費降級明年或會有變。

至於政策趨勢上，現時內地傾向「由中央話事」，加上因實際利率較高而有減息空間，故估計明年下調兩次各25點子的存準金率，再加25點子減息，另要留意中央工作會議及三中全會定調。主題則可吼半導體、先進製造業(新能源車及電池)、旅遊相關及可再生能源。

至於香港股市，他指若聯儲局減息，銀行股表現未必如今年穩健，尤其是內銀借出的無抵押貸款仍未全數反映在不良貸款的數據之上；而科網股明年表現料會較好，因其手頭現金較高可作回購，加上中央對行業打壓力度較兩年前低，以及行業模式近年出海放諸美國及印度同樣取得成功，且相關因素未放入估值之中，所以未來走勢應會較好，料MSCI中國指數盈利最多錄15%升幅。