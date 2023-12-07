戴德梁行料明年甲級商廈待租率達19%　租金再跌最多9%

經濟復甦進度不似如期，商業市場仍然受壓，戴德梁行發表房地產市場回顧及展望報告，其中甲級寫字樓待租率高企，加上新供應充足，預計明年有關比率有機會升至19%，將創歷史新高水平，全年租金料再跌約7至9%。

該行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，截至11月中數據，第四季甲級廈錄約37.97萬方呎淨吸納量，主要受九龍西新落成甲廈的預租面積帶動，但全年計仍出現約26.71萬方呎負吸納量，待租率推高至約18%水平。隨着明年新商廈落成，待租率料將進一步上升。而今年甲廈租金已下跌約7.2%，反映需求不足、供求失衡，預計明年租金亦會有相若跌幅。

舖位市場則受惠旅客回歸而有較好表現，執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，零售市場逐步恢復，整體一線街舖空置率大致下跌，相比過去3年疫情表現有改善。其中銅鑼灣空置率跌至2.6%，與2019年水平相若，尖沙咀亦按季回落至10.7%。

隨各區空置率持續下降，第四季租金繼續錄得低單位數增長，全年計各區街舖租金均錄升幅，以中環上升約9.7%最顯著。

展望2024年，隨着消費者愈來愈重視體驗式消費，相信核心地段會有更多舖面升級整合活動，有助改善空置率，支持租金表現，預期明年上半年各區街舖租金將有約2至7%增幅。