THE HOLBORN開售以來累售250伙　套現逾18億

他續指，現時已售出的單位包括60伙開放式戶，165伙一房戶，21伙兩房戶及4伙特色戶，成交價介乎479萬至1,439萬元，成交呎價由20,908至33,299元。自政府公布施政報告後，該盤的非永久居民買家比例由10%增至25%，當中包括專才買家。

展望明年，他表示，旗下部門計劃先推出旺角利奧坊第5期，提供約230伙，主打中小型單位，示範單位及展銷廳正進行施工。其他部署明年推出的樓盤包括九龍城南角道項目，啟德跑道區的合作項目及山頂盧吉道項目等。

他相信，樓市壞消息已盡出，若然明年減息，將對樓市有正面刺激作用，市況可望平穩發展。他估計，今年全年可錄約1.1萬宗新盤成交，預料明年成交量可有約兩成升幅。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，該盤是日最新對傳媒開放的連天台無改動特色戶為32樓A座SA1室，實用面積574方呎。發展商指，有信心上述頂層特色戶呎價再創新高。