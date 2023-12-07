道期牛皮 美將公布申領失業救濟人數

美匯指數報103.895；港匯見7.8129；離岸人民幣(CNH)報7.1568；美元兌日圓由147水平跌落145.54；歐元處1.0774；英鎊報1.2575。金價報2,031.89美元。油價升0.5%，布油報74.7美元，紐油處69.74美元。比特幣微跌，見43,764美元。道指期貨跌22點。

焦點數據：

20:30 美國11月Challenger裁員人數

21:30 美國申領失業救濟人數

23:00 美國10月批發庫存

23:00 美國10月批發貿易

-裁員10%仍未夠？傳蔚來考慮再削員以降低成本。

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-宏利：聯儲局明年減息幅度少過預期，對港股持中性配置。

-最強蘋果分析員點名受惠新iPhone，呢隻股份曾飆4%。

-凱基亞洲：不利因素或現曙光，恒指明年目標19260點。

-Klook完成逾16億融資，創辦人指已準備好上市。

-史美倫：港交所正關注與沙特等多元化融資機會。

●滬深三大指數低收。滬綜指收報2,966點，跌2點或0.09%。

-萬達商管再傳擬售一二線城市萬達廣場套現。

內地經濟：

●爛尾樓問題何時了？專家話有內地省市恐需20年始解決...

●中國11月美元計出口升0.5%，進口跌0.6%。

●中國11月外匯儲備31,718億美元，高於預期；前值為31,012億美元。

●萬達商管再傳擬售一二線城市萬達廣場套現。

外地經濟：

●世界黃金協會：全球黃金ETF上月走資顯著放緩。

●《富爸爸》作者：美經濟軟着陸恐是幻想，緊急降落機會大。

●貝萊德：中國以外新興市場有更好投資機會。

●今個聖誕食大餐恐捱貴價！薯仔價格飆升到...

●快速加息衝擊樓市！南韓家庭資產10年來首次縮水。

企業消息：

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●極氪據報尋求農曆新年前後在美IPO。

●麥當勞擬未來4年全球開1萬家新店，副品牌CosMc's同外星人有關？