澳洲會計師公會：49%受訪者料明年經濟錄增長　逾3成料陷收縮

本港經濟疲弱，澳洲會計師公會一份調查顯示，香港會計和金融專業人士對明年經濟增長持審慎態度，僅49%預期錄得增長，有31%預期會陷入收縮。該公會2023年大中華區分會會長呂志宏表示，環球市場的不確定性、地緣政治局勢緊張等，或減慢資本流動和投資活動，將制約明年的經濟增速，建議企業要保持謹慎。

面對經濟阻力，有68%預計企業明年的收入將增加或基本保持不變，低於2023年的73%，而消費需求疲軟成為企業發展的最大挑戰，其後依次為人才短缺、營運成本增加。有見及此，企業計劃積極開拓新的海外市場，三分一的受訪者預計企業明年將增加香港以外地區的銷售和市場營銷活動。

受累高息環境，逾半受訪者預料明年樓價將持續下跌。呂氏指，高息引致的借貸成本增加，拖累樓市表現，而港府在早前的施政報告中已「減辣」，相信未來會慢慢見到提振效果。該公會2022年大中華區分會會長黃以東補充指，優才計劃及新的投資移民將帶動樓市剛性需求，惟政府也應適時完善樓市政策。

該公會建議，港府應通過更多國際合作，將香港由「超級連繫人」，提升至「超級增值人」，為海外及內地企業提供更多專業服務，吸引資金來港。