餐飲業主導商舖租賃市場　11月成交金額漲4.8%

近月本港舖位租賃市場走勢平穩，餐飲行業主導大市。據中原(工商舖)統計，11月舖位商舖租賃成交走勢平穩，市場共錄得約336宗租賃成交，與10月的約337宗相若，涉及成交金額約3,898萬港元，按月增約4.8%，期間以餐飲租舖最為活躍，而商舖空置率表現按年亦持續改善，其中，灣仔區舖位空置率較去年同期下降約7.61個百分點。

該公司商舖租賃部何潔釵表示，11月舖位租賃成交金額上升，相信是月內市場接連錄得大手租務成交帶動所致，其中，中環畢打街連錄兩宗大額租務，涉及租金較大宗的為該街道1至3號中建大廈地庫，面積約1.9萬方呎，新近由國際連鎖健身中心品牌落戶，成交月租約190萬元。不過，上月舖位市場錄得的租賃成交量及總金額，較2022年同期的約387宗及約4,125萬元，分別減少約13.2%及約5.5%。

何續稱，11月多個核心消費區商舖空置率走勢平穩，灣仔區空置率改善情況最為明顯，最新空置率為5.71%，為目前各區中空置率最低地區。至於中環及尖沙咀零售區舖位空置按年皆錄得顯著跌幅，分別減少約4.69個百分點及1.5個百分點，至8.18%及9.27%。月內市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括曾有內地火鍋店事隔7年後，重返旺角區，而同區彌敦道573號富運商業中心2樓全層，面積約6,926方呎，亦以約28萬元租出，呎租約40元。

她分析，本港自通關後舖位租金水平下調，吸引商戶趁機進駐核心區，亦令不少以往縮減業務的舊品牌重返旺區。同時，年近歲晚，不少業主擔心舖位會再丟空一段時間，因而願意以較大折讓價出租，使業主與租客議價空間進一步拉近，洽租進度理想。12月市民消費意欲料高漲，加上在連串冬日節慶盛事帶動下，將為香港吸引一波外來消費力，預期商戶開業信心會陸續增強，商舖空置率及租務亦會逐步改善。