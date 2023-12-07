戴德梁行：住宅交投料創10年低　明年上半年樓價跌5%

住宅市場受累息口高企、股市動盪，以致市場交投放緩樓價下挫，戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，第四季住宅交投量預計約7,580宗，按季下跌約17%，全年總成交量約42,970宗，將創10年低位。

據該行私人住宅售價指數，今年截至12月初樓價錄約5%跌幅。而各類市場在第四季跌勢未止，代表細價盤的沙田第一城第4期，呎價按季及按年均錄約6.4%跌幅，平均呎價約1.31萬元，較2021年9月高位已累挫約33%。

至於中價樓鰂魚涌太古城高山台，平均呎價按季回落約5.8%，最新錄約1.47萬元，按年計已累跌約8.1%，相比2019年6月已高位回落約35%。至於港島南豪宅貝沙灣第2期，呎價約2.43萬元，較上季跌約6.5%，全年回落約7.3%。

展望後市，該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，政府雖已落實一系列減辣措施，惟主要惠及來港專才，本地買家及投資者取態仍然保守，市況難望出現大幅反彈。再者，高息環境及股票市場不穩，加上新盤存量多，預計發展商推盤貼市開價，二手難現升軌，估計明年上半年仍有5%下調空間。