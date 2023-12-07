耀才夥瑞銀合辦模擬投資比賽結束　優勝者贏取4萬元獎金獎品

經過歷時一個月的龍爭虎鬥後，在日前正式完結；由於過去一個月港股風起雲湧，連帶牛熊窩輪亦大上大落；因而令是次比賽戰況非常激烈，冠亞季三名優勝者得分非常接近，比賽結果終於出爐；最終由藍俏燕脫穎而出，勇奪冠軍榮譽；黃文進及吳偉明則分別榮獲亞軍及季軍。得獎者可贏取最新型號Apple iPhone 15 Pro Max、旅遊現金券、電器禮券及購物禮券等，總值高達逾4萬港元。

為隆重其事，是次比賽亦舉行頒獎典禮，並於今日(7日)於耀才證券總部舉行；由瑞銀亞洲

上市衍生產品銷售部主管卓素華及耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬頒獎予眾優勝者。

許繹彬感謝參賽者一直以來對耀才模擬投資比賽的支持；多年來，集團均獲世界知名的交易所及跨國投資銀行，一起舉辦不同類型的模擬投資比賽，目的藉模擬遊戲幫助投資者認識不同投資產品外，從而可藉以推廣其產品，可謂雙贏。

儘管今年港股的走勢持續低迷，但投資者對投資窩輪及牛熊的熱情反而有增無減，皆因窩輪牛熊的交易是毋須繳付印花稅，大大降低投資成本，絕對是短炒之選；集團希望參賽者透過模擬投資比賽，更真實地感受投資窩輪牛熊的交易環境和氣氛，體驗真實的買賣程序及系統操作。