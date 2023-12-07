新修訂《銀行營運守則》今起生效　加強數碼化客戶保障

香港銀行公會及存款公司公會今日(7日)推出新修訂的《銀行營運守則》，認可機構應在生效日起六個月內盡快符合新規定的要求，個別需要較大規模系統提升的規定可延長至最多十二個月實施，如果牽涉複雜系統改動的規訂則可延長至最多十八個月實施。

金管局對此表示歡迎，總裁余偉文表示，銀行業要持續健康發展，必須以相應的消費者保障作為基礎，才能強化市民對銀行服務的信心。除了為使用數碼化銀行服務的消費者提供更佳的保障，也提升客戶在銀行事務方面的自主性，使他們能夠因應自身情況善用銀行產品及服務。

香港銀行公會主席孫煜表示，業界明白在促進金融服務的便利使用時，網絡安全和消費者

保障亦至關重要，是次修訂的主要目的是進一步推動業界加強數碼化銀行服務的安全，

鼓勵銀行在創新和保障消費者之間取得平衡，讓客戶充分享用便捷且安全的數碼化銀行

服務。

《守則》的主要優化措施包括，

1.進一步優化數碼銀行服務的消費者保障，包括銀行須讓客戶在網上銀行平台申請銀行服務和進行交易時，能夠有效地獲得相關重要資訊；銀行也要就銀行服務應用的新數碼技術向客戶提供安全建議，並讓客戶更了解數碼化銀行服務的相關風險及保護措施；以及銀行在以數碼化媒體進行市場推廣時須妥善保存相關資料，以便處理其後可能出現的客戶查詢或爭議；

2.提升客戶財務管理的自主性，例如客戶可以在更新的貸款產品資料概要獲得風險及潛在還款責任方面更清晰的資料，也能在貸款前使用銀行網上提供的貸款計算機，預先評估貸款成本及自身還款能力才作出貸款決定；銀行須在獲得客戶同意後才可以提高信用卡信用額度。此外，銀行須在貸款產品的章則及條款有重大變更前至少60日前通知客戶，讓客戶有更多時間作出相應部署，而且銀行也要適時向有財務困難的客戶提供可考慮方案，避免財務狀況進一步惡化；

3.確保銀行公平待客，包括增加開立、維護及結束銀行戶口的透明度，並提供渠道讓客戶要求銀行覆核有關的決定，確保客戶能夠合理地獲得基本銀行服務；銀行在客戶對產品及服務有爭議時提供更全面的支援和保障；以及讓客戶在銀行追討貸款的過程中得到更適切的保護；及

4.把近期《二十國集團／經濟合作暨發展組織的保障金融消費者的高層次原則》（註解一）的更新原則引入銀行在向客戶提供產品及服務時須要奉行的一般原則，持續在香港推動國際上良好的銀行經營手法，提供優質和普及的金融產品和服務。