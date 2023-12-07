世茂向境外債持有者提議重組　擬減債最多70億美元

據披露，世茂的初步重組框架由四部分組成，包括將部分現有債務交換為以集團主要境外資產組成的抵押品組合作擔保的新債務工具，到期日為自重組生效日起計不超過9年；以較現有債務本金金額折讓的價格，將部分現有債務交換為具上限金額的新優先擔保債務工具，該新優先擔保債務工具將享有類似新債務工具的優先順位擔保；將部分現有債務交換為公司的股票掛鈎工具，經相關批准及全部轉換後，該等工具將轉換為公司較大比例的普通股份；及向於特定期限前支持重組建議的債權人支付同意費。

資本架構方面，截至10月底的計息債務結餘與於6月底的數據並無重大差異。6月底止，境外計息債務約140億美元，當中約70億美元為以美元計值的優先票據、約30億美元為銀團貸款、約20億美元為雙邊貸款及約20億美元為有抵押項目貸款；境內計息債務約250億美元，有一定比例的境內求償債務享有集團旗下境外實體提供的擔保；應付關聯方款項約30億美元；總權益約90億美元。

另外，世茂亦有預測現金流量及主要資產負債表數據。惟鑑於目前市況，整體流動資金仍受限。截至10月底，集團現金結餘合共約為220億元人民幣(下同)。基於集團能維持正常運營、中國房地產行業市場環境逐步改善、境內債務到期時能進行再融資等各種假設，於2023年至2033年期間，來自集團、其合營及聯營公司開發的現有開發項目，酒店經營及其他商業運營所得運營收入的所得款項淨額估計約為每年40億至400億元，而集團於10年期間產生的累計無槓桿營運現金流量總額估計約2,000億至2,500億元。

基於對可變現價值的各種假設，10年期間估計集團主要境外資產的累計槓桿現金流量約介乎15億美元至20億美元，境外資產有可能供本集團用於償還經重組後境外債務。

不過，世茂於今年11月的合約銷售額僅約24.3億元，按年削減62.61%。今年首11個月累計合約銷售總額則約400.1億元，亦幾乎比去年同期大跌一半。