沙特阿美高管參觀恒地總部　就新能源領域合作進行交流

李家傑向Ahmad O. Al-Khowaiter及隨行團隊介紹集團、煤氣公司和沙特阿美三方共同關注包括新能源領域的發展動態，以及煤氣公司在氫能領域的投資發展成果，並簡介由中華煤氣及沙特阿美下屬的阿美風險投資公司共同投資的新型儲能公司最新發展情況，還介紹中華煤氣孵化的生物質精煉創新公司EcoCeres正在擴大產能，計劃在馬來西亞建造第二家工廠。

在現有已共同投資儲能項目的基礎上，李家傑與Ahmad O. Al-Khowaiter在會上深入探討國際合作模式，包括於生物質燃油、儲能、Energy As A Service、氫能等領域。透過會議，同意盡快成立各領域的合作小組，目標跟進並快速推動合作落實。

李家傑表示，集團在5月到訪沙特阿美總部，今次很高興以東道主身份歡迎沙特阿美回訪，介紹集團及煤氣公司在智慧能源領域的最新發展情況。是次交流印證集團、煤氣公司和沙特阿美在應對全球氣候危機等領域秉持共同願景，促進三方探討共同攜手推動綠色能源產業的發展和合作機遇。是次交流，充分配合中國「一帶一路」的倡議，並推動香港政府碳中和及向全球招商引資的政策，相信綜合三方的實力，可充分發揮中國及中東各自的優勢，推動綠色能源領域的發展。

未來，恒基地產及煤氣公司會繼續致力加快全球發展零碳綠色經濟。