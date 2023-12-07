大新：內地11月出口未有更強勁升幅　反映外需仍乏力

內地11月整體出口按美元計按年增長0.5%，略好過市場預期的無升跌，連續六個月倒退後首次回復增長。大新銀行經濟研究及投資策略部認為，主要原因可能是去年同期因疫情的封鎖政策導致基數較低。

其中，出口往美國顯著改善，按年增長7.3%，終止連續15個月的跌勢，往東盟出口跌幅由15.1%顯著收窄至7.1%，輸往香港出口跌幅亦收窄4.4個百分點至0.8%，往南韓跌幅收窄13.4個百分點至3.6%，往日本跌幅亦由13%收窄至8.3%。輸往歐盟跌幅由12.6%則略為擴大至14.5%，連續兩個月擴大，其中出口往意大利跌幅顯著擴大12.5個百分點至14%。高端技術產品及機電產品出口均轉跌為升。11月進口卻意外由升轉跌，按年倒退0.6%，在去年同期基數較低基數據下仍出現倒退，原本市場預期為增長3.9%；貿易順差擴大至684億美元，多過市場預期的549億美元。

該行認為，上月出口在基數偏低的情況下仍未有更強勁升幅，反映外需仍然乏力。外圍製造業活動前景未明朗，出口新訂單未見改善，內地整體出口表現或仍較為反覆。內地手機晶片製造取得進展，加上中美緊張關係略有緩和迹象，有望紓緩高端技術產品及機電產品出口壓力；歐盟對中國電動車補貼調查的影響亦可能會逐步浮現，可能會影響輸往歐洲的出口表現。而進口再度出現倒退，亦顯示內需不振，內地加強對房地產及內需的支持政策尚未完全發揮效用。