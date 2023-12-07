北角富澤花園三房價回10年前　呎價險守1.3萬元

跌市下港島私樓都要失守。北角富澤花園套三房單位，減價至860萬元售出，呎價約13,210元，較去年中同類成交價回落近14%，重返約10年前水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富澤花園高層A室，實用面積約651方呎，套三房間隔，今年10月放盤，叫價930萬元，最終成交價860萬元，減幅約6.5%，呎價約13,210元，較去年中成交價回落近14%，重返約10年前水平。

－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦表示，深水埗海峯高層C室，實用面積約507方呎，兩房間隔，最新以748萬元成交，呎價約14,753元，原業主於2009年2月以353萬元購入，持貨約14年帳面獲利395萬元，單位升值逾1.1倍。

－－－－－－

新界區

●美聯黃麗貞稱，將軍澳中心8座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，今年8月以928萬元放盤，面對近月市況平平，最終願意減價約45萬元，以883萬元沽出，呎價約16,143元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢北港村雙號屋二樓連天台戶，兩房間隔，望山景，連天台，以500萬元成交，低市價約10%，原業主於2005年4月以472萬元購入，持貨約18年帳面獲利28萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居匡屋富輝花園1座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價520萬元，放盤兩個月，經議價後以493萬元成交，呎價約11,439元。

●中原徐可志指，馬鞍山翠擁華庭1座高層C室，實用面積約1,057方呎，套三房間隔，望山景，最初開價930萬元放售，以888萬元易手，呎價約10,842元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田富豪花園雅仕閣中層B室，實用面積約670方呎，三房間隔，望河景，放盤1個月，原先叫價730萬元，減幅約5.5%，減40萬至690萬元成交，呎價約10,299元，原業主於2020年5月購入，約3年帳面虧蝕135萬元，或跌約16%。

●利嘉閣周雪雯指，上水居屋翠麗花園4座極高層L室，實用面積約427方呎，兩房間隔，上車客於已補價自由市場以340萬元購入，呎價約7,963元。

●祥益黃慶德表示，屯門啟豐園1座低層H室，實用面積約330方呎，區內首置客見屋苑准許飼養寵物，以380萬元即睇即買作自住之用，呎價約11,515元。

●利嘉閣譚健偉稱，荃灣立坊高層9室，實用面積約308方呎，一房戶型，開價520萬元，最終以487萬元易手，呎價約15,812元，原業主於2018年以約542萬元買入，約5年帳面蝕55萬元。

●中原余仲平表示，荃灣中心18座高層C室，實用面積約329方呎，兩房間隔，享山景，上月初開價398萬元，月中減至368萬元，新近獲買家洽購，再減38萬元，以330萬元沽出，呎價約10,030元，原業主持貨約9年，帳面僅獲利7.2萬元。

●中原溫明峯指，馬灣珀麗灣31座高層C室，實用面積約575方呎，兩房間隔，放盤5天，原先叫價633萬元，減價35萬元，即以598萬元易手，呎價約10,400元，新買家為年輕上車客。

－－－－－－