證監會上季虧損1.22億元　按年收縮約3成

香港證監會公布，截至9月底止季度，虧損按年縮窄至約1.22億元，去年同期虧損1.77億元；收入3.86億元，按年升19.06%。季內新註冊36家開放式基金型公司，這類公司的數目按年增長87%至187家。在港註冊成立的基金繼續錄得淨資金流入117億元。

季內，香港上市交易所買賣基金(ETF)錄得162億元淨資金流入，其日均成交額按季穩健增長12%至148億元。截至9月底，證監會認可ETF共有175隻，市值達3,695億元。滬深港ETF通的成交額亦見蓬勃增長，南向交易的日均成交額錄得36億元，佔季內合資格香港ETF日均成交額的15%，以六個月計，該佔比增長了一倍。

在上市市場方面，證監會季內處理了39宗新上市申請，包括四宗來自尚未有盈利的生物科技公司。為了進一步深化市場的互聯互通，各監管機構同意引入大宗交易以優化滬深港通機制，並藉著擴大產品、投資者及合資格參與者的範圍來完善跨境理財通計劃。

為提升香港市場的流動性，證監會在季內參與促進股票市場流動性專責小組的工作。小組於10月向財政司司長提交報告，而行政長官在《施政報告》中公布的若干措施亦得以落實。證監會將與香港交易及結算所有限公司合作處理已識別的中長期問題。

就虛擬資產方面，為加強相關的信息發布，證監會在網上公布了數份虛擬資產交易平台名單，當中包括一份申請者名單。因應涉嫌欺詐的計劃，證監會亦發出一份可疑虛擬資產交易平台的特設名單，目前名單上有9個名字。