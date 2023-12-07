會財局冀核數師及負責人嚴格遵守該局條例

會計及財務匯報局(簡稱會財局)重申，作為香港會計專業的獨立監管機構，期望所有公眾利益實體核數師及註冊負責人嚴格遵守會財局條例，並及時主動向局方報告與審計質素及會計師事務所質素管理制度相關的任何重大關鍵事件。

會財局強調，期望所有會計師事務所充分及主動與局方合作，使局方能高效和有效地履行其法定職能，包括註冊、查察、調查、紀律處分及推動會計業界持續發展。

對於延遲主動報告重大關鍵事件，而隨後被發現觸犯失當行為或違反會財局條例的會計師事務所或核數師，不論他們是否已被其他本地、內地或海外監管機構作出紀律處 分，會財局將毫不猶豫嚴格執法，徹底追究責任。會財局致力確保財務匯報和審計質素以及負責財務匯報工作人士的誠信，從而增強投資者信心，保障公眾利益，以維護香港作為主要國際金融中心的地位。

會財局署任行政總裁賴翠碧鄭重提醒，法規必須遵守，並無選擇，而遵守法規不僅是法律義務，亦是審計行業應有的責任和業界賴以持續發展的基石，無論是會計師行的領導層或前線員工亦應如此。深信恪守法規的文化對鞏固會計師行監控及提升項目質素均有莫大禆益。