天水圍新盤次輪錄逾1.6萬票 港島盤特色戶曝光
2023年12月07日 22:01
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首輪銷售錄得接近沽清的天水圍新盤，次輪銷售氣勢不減，最終截收逾1.6萬張入票，超額認購逾51倍。而港島區現樓項目最新對傳媒開放頂層特色戶。
●天水圍YOHO WEST次輪截收16,176張入票
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期YOHO WEST，次輪銷售於周四(7日)下午2時已經截票。發展商公布，次輪銷售經核數後，最終接獲16,176張入票，按周六(9日)以價單形式發售310伙計算，即錄得超額認購逾51倍。
●鰂魚涌THE HOLBORN頂層特色戶曝光
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(7日)對傳媒開放頂層現樓特色戶。該盤開售至今(7日)累計售出250伙，套現逾18億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，自政府公布施政報告後，該盤的非永久居民買家比例由10%增至25%。旗下部門計劃明年先推出旺角利奧坊第5期。
●啟德維港1號三房售1,454萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周四(7日)沽出2B座23樓A室，實用面積656方呎，屬三房一套間隔，成交價1,454.6萬元，呎價約22,174元。
●何文田Prince Central增人才現金回贈
新鴻基地產(00016)旗下何文田Prince Central，新近修訂價單，使最高可獲的回贈由樓價7%，增至現時最高12.5%。價單所見，新增的「外來人才現金回贈」針對7種指明人才入境計劃的人士，購入開放式戶及一房戶分別可獲2%或1%回贈。發展商亦將印花稅直送優惠由原本最高4%上調至最高7.5%，兼向買家送出帝京酒店健身中心12個月會籍，價值約3.39萬元。
●屯門NOVO LAND第2A期兩房呎價約12,635元
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，周四(7日)以596.38萬元售出Charlot 第1B座3樓E室，實用面積472方呎，兩房間隔，呎價約12,635元。
●大埔林海山城單日沽兩伙 共涉逾4,961萬元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周四(7日)錄得兩宗成交，共涉4,961.65萬元。包括7座3樓A室，為實用面積2,033方呎，四房雙套間隔，成交價3,359.2萬元，呎價約16,523元。
●元朗洪水橋滙都I減價後單日沽約4伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，早前更新價單，增加折扣及現金回贈，變相減價約15%後，新價單於周四(7日)生效。市場消息指，即日錄得4宗成交，共涉及約2,488萬元。
●啟德尚‧珒溋夥同美聯送旅遊禮券
龍湖集團(00960)旗下已屆現樓的啟德尚‧珒溋，周四(7日)公布夥同美聯物業推出聖誕置業禮遇。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至12月31日，經該行購入項目一手單位的首3名買家，將可獲贈價值約6萬港元的「雙人日本東京旅遊禮券」，名額3個，總值約18萬元。