天水圍新盤次輪錄逾1.6萬票　港島盤特色戶曝光

首輪銷售錄得接近沽清的天水圍新盤，次輪銷售氣勢不減，最終截收逾1.6萬張入票，超額認購逾51倍。而港島區現樓項目最新對傳媒開放頂層特色戶。

●天水圍YOHO WEST次輪截收16,176張入票

●鰂魚涌THE HOLBORN頂層特色戶曝光

●啟德維港1號三房售1,454萬元

●何文田Prince Central增人才現金回贈

●屯門NOVO LAND第2A期兩房呎價約12,635元

●大埔林海山城單日沽兩伙 共涉逾4,961萬元

●元朗洪水橋滙都I減價後單日沽約4伙

●啟德尚‧珒溋夥同美聯送旅遊禮券