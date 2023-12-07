夜市UPDATES：美股全線向上　港股夜期高水

儘管地產市場有隱憂，美股周四早段仍靠穩，道指現升7點，報36,062點；標指升20點，報4,569點；納指升96點，報14,243點。上周美國首次申領失業救濟人數升22萬，符合預期，前周持續申領人數跌至186.1萬人，少於預期。

港股夜期跌3點，報16,379點，較本港收市高水33點。

市場已經轉吹減息，但央行激進加息遏通脹的後患恐陸續有來，以前常在港股「搵食」的沽空機構渾水把矛頭揮向私募基金巨頭黑石(BlackStone)，沽空黑石在美國上市的按揭信託(BXMT)，揚言其流動性面臨危機。

BXMT它向北美、歐洲及澳洲的商業房地產集團放貸，資產規模約220億美元(約1,716億港元)，渾水投資總監布洛克(Carson Block)稱，以現時的宏觀經濟環境，BXMT的貸款對象隨時無法還錢，流動性恐出事，要大減派息，預計明年中就發生。

他又謂，「我無法對美國的寫字樓市場樂觀……也許借款人已經為浮息做好對沖，可是很多對沖合約明年就到期，利息和再融資成本上漲的衝擊便會來襲……高息和地產市道轉弱不但令借款人融資變得困難，抵押資產的價值恐跌穿貸款的價值」。

黑石已否認渾水的指控，強調BXMT最近一季可分派盈利高過分派，但BXMT周三仍瀉逾8%，周四現微升0.39%。

超微半導體(AMD)發布挑戰英偉達(Nvidia)的「MI300X」人工智能(AI)晶片及與之配套的軟件「ROCm 6」。AMD在發布會上點名用英偉達的王牌「H100」做對比，指已獲OpenAI計劃採用的「MI300X」，主打記憶容量多1.4倍、以數據傳達速度影響運算性能的「帶寬」高60%，還找來微軟技術總監和Meta的AI工程高級主管站台，又把AI晶片2027年前的市場規模預測調高逾兩倍至4,000億美元。

AMD股價周四早段升4.6%，地位受威脅的英偉達則微升0.9%。