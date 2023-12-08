東方日報B1：二手蝕讓　年內最多

息口高企，市場普遍預計未來本港樓價跌勢持續，有更多業主選擇蝕售單位離場。綜合市場資料，全港11月湧現至少164宗住宅帳面貶值買賣，再創近年新高，已連續5個月破百宗水平，按月增約9.3%。其中，將軍澳繼續成為「重災區」，涉及跌價成交至少達30宗，而屯門、元朗及馬鞍山都錄10宗或以上損手個案。

綜合市場資料，10月二手市場出現至少150宗帳面低於購入價轉讓，上月再增至少14宗，蒸發樓價金額逾2.1億元。其中逾33%屬2020年入市的出貨個案，其次是2019年入市，佔約17%。

值得一提的是，自施政報告公布辣招期縮短至兩年後，持貨兩年即沽個案明顯增加，上月出現至少10宗貶值成交是於2021年購入單位，10月就僅有約一宗。

蝕讓幅度同時擴大，上月佔近20%貶值個案，樓價帳面跌幅都達20%或以上。銀主表現更心急，如西貢溱喬同類洋房，期間以2,830萬元拍賣售出，呎價不足1.2萬元，較對上約15年前購入價，帳面勁貶逾43%。而西營盤瑧蓺中層E室，售價400萬元，約5年樓價跌幅也逾40%。

雖然將軍澳二手交投量近日明顯上升，但蝕讓宗數亦同時增加。日出康城二手屋苑LP6及SEA TO SKY等，全月買賣都損手。香港置業劉浩勤指，領都5座左翼中低層四房戶，劈價300萬元，剛以900萬元成交，呎價約9,259元，跌返2017年價位。

元朗11月出現至少14宗貶值個案，個別蝕幅都達30%以上。同區移民盤近日繼續平賣，天置物業藍顯德稱，翠珊園6座中層A室三房戶，原業主因移民，將物業劈價至380萬元沽出，呎價約6,397元，屬2016年後新低，較估價低約21.3%。

該區洋房項目加州花園呎價跌至居屋水平。中原譚永康指，該盤1期雅仕居青榕徑雙號屋，劈價387萬元，以1,143萬元成交，呎價約8,283元，做價時光倒流至約9年前水平。

踏入12月，二手市場續錄多宗蝕賣個案。世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田富豪花園雅仕閣中層B室三房戶，成交價690萬元，呎價約10,299元，約3年帳蝕135萬元。利嘉閣譚健偉則指，荃灣立坊高層9室一房戶，以487萬元易手，約5年帳蝕55萬元。

港島屋苑也錄多宗損手。美聯鄭琨表示，西灣河嘉亨灣5座中層G室，議價後以約860萬元成交，呎價約17,269元，約4年帳面蝕約55萬元。世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富澤花園高層A室，套三房戶以860萬元轉售，呎價約13,210元，比去年中較低層單位，再平約14%，重返10年前做價。

樓市充斥不明朗因素，市民未敢看好後市。香港置業於11月底至12月初進行置業調查，並收回798份有效問卷。結果顯示，多達70.8%受訪者看淡後市，認為未來12個月樓價將會下跌，其中約26.5%料樓價將下挫約10%以上。

該行行政總裁馬泰陽稱，今年樓市持續疲弱，高息環境令部分財力不足的買家暫緩入市決定，今年樓價原先的升幅已完全蒸發，並於第四季出現負增長，預計今年全年樓價跌逾5%。