傳Tesla重啟上海工廠建設

美國大型電動車廠特斯拉(Tesla)據報正計劃重啟中國上海第三期汽車工廠的建設工作。消息指Tesla擬於明年開始將在上海生產的儲能電池產品，應用於內地本地銷售，目前上海工廠儲能項目已招募到研發負責人，並正在招聘銷售負責人。

Tesla早在2021年已開始籌備三期整車工廠的建設並組建團隊，但在去年中叫停，並將大部分三期工廠招聘的人員調崗至其他部門。及至今年4月，Tesla曾披露，將在上海建設一座年產40吉瓦時(GWh)的新儲能電池工廠，於明年第二季度投產，當時並未提及汽車工廠擴建事項。

中資車企方面，對於美國電力供應商Duke Energy指，出於安全考慮，已經讓北卡羅萊納州海軍陸戰隊基地勒瓊營(Camp Lejeune)，停止使用中國電池生產商寧德時代所生產的大型電池，寧德時代回應稱，有關指控是虛假和有誤導性的，重申在美國的業務和產品不會以任何方式收集、出售或共享數據，並強調產品已經通過包括美國當局和企業在內的嚴格安全和安保審查。

極氪或明年2月美上市

行業數據方面，中國乘用車市場信息聯席會(乘聯會)初步統計顯示，11月乘用車市場零售206.2萬輛，按年增長25%，按月增長1%；新能源車市場零售78.3萬輛，按年增長30%，按月增長2%。