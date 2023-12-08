道指升62點　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.52%，報103.61；港匯見7.811；離岸人民幣(CNH)報7.1642；美元兌日圓處144.14；歐元報1.0791，英鎊報1.2587。金價處2,027.49美元。布油報74.58美元，紐油報69.83美元。比特幣(Bitcoin)跌1%，報4.32萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報36,117點，升62點或0.17%；標指收報4,585點，升36點或0.8%；納指收報14,339點，升193點或1.37%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,413點，升68點或0.42%。

●12月恒生指數夜期收報16,423點，升41點，高水77點，成交12,586張。

●紐約期油收報每桶69.34美元，跌0.04美元或0.06%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.05美元，跌0.25美元或0.33%。

●紐約期金收報每安士2,046.4美元，跌1.5美元或0.07%。

●英國富時100指數收報7,513點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報16,628點，跌27點或0.16%；法國CAC指數收報7,428點，跌7點或0.1%。

●日本央行「放鷹」，日圓兌美元滙價曾飆3.8%，升至141水平，創近4個月高位。

●美國上周首領失業救濟22萬人，符合預期。

●歐元區第三季GDP按年無升跌，遜市場預期。

●蘇州新樓銷售減幅不受限 主因是防止出現爛尾樓

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