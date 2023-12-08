港股反彈乏力 騰訊考驗300元 藥明生物又捱沽

港股始終彈唔起！恒生指數早段升過百點又腳軟，暫倒跌近百點，低見16,253點，暫維持數十跌幅。國企指數跌30點；科技指數跌20點，主板成交280億港元。

大型科網股拖低大市，騰訊曾跌逾2%考驗300元關；美團倒跌1.3%；小米集團跌1.2%；京東集團跌0.5%；網易跌0.2%；阿里巴巴跌0.1%。攜程升0.3%。

金融股普遍向下，香港交易所、招商銀行跌1.3%；工商銀行跌1.1%；中國平安及建設銀行跌0.7%；滙豐控股無起跌；連跌10日的友邦保險反彈1.6%。

地產股做好，九龍倉置業升1.6%；新世界發展及恒基地產升1.4%；領展升0.8%；長實升0.5%；新鴻基地產升0.4%。

其他藍籌股方面，藥明生物跌3.8%表現最差；新貴理想汽車跌3.3%緊隨其後；周大福跌3.2%。三桶油逆市做好，中國海洋石油漲1.9%，是表現最佳藍籌；中國石化升1%；中國石油升0.8%。

【09:20】港股好淡爭持 網易跌近1% 滙豐靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數升27點或0.17%，報16,373點；國企指數高開19點或0.18%，報5,625點；科技指數跌0.1點，報3,720點。

大型科網股窄幅上落，網易跌0.9%；京東集團跌0.5%；騰訊跌0.1%；阿里巴巴無起跌。攜程升0.2%；美團升0.3%；小米集團升0.5%。

金融股個別發展，招商銀行跌1.3%；中國平安跌0.9%；友邦保險跌0.4%；香港交易所跌0.2%。工、中、建三大內銀股升0.7%至0.9%；滙豐控股升0.6%。