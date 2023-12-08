Yen價續強勢　「日圓先生」料明年彈上呢個位...

日本央行官員近日先後「放鷹」，提及結束負利率的可能性，其中日本央行行長植田和男周四(7日)示意指，日央行有多手準備結束負利率政策，日圓周五(8日)早上持續強勢，兌每美元最新報143.41，每百日圓兌5.45港元。頻頻「返鄉下」的港人宜留意匯價走勢及暢錢時機。

有「日圓先生」之稱的日本財務省前副大臣榊原英資日前表示，根據預測，今年底日圓兌每美元可能突破130。他又預期，日央行在明年7月會走向貨幣緊縮，如果日央行明年加速、並更積極執行貨幣緊縮，將推動日圓變得更強，甚至可達120水平。按此推算，即每百日圓兌港元會由目前約5.4水平，重新升上6.5算。

榊原英資出席外媒一個論壇以影片致詞，指出今年以來日圓貶勢起因，並非日圓沽盤引發，而是由於日本與美國貨幣政策差異的結果。他解釋，美國推行貨幣緊縮，但日本維持貨幣寬鬆，因此「美元升、日圓貶」，不過他估計情況不會一直持續，不久後日圓將轉升。

他分析指，美國經濟明年將減速，聯儲局貨幣政策將由緊縮轉向寬鬆，加上日本經濟增長達1.96%，發展順利的同時，略有過熱迹象，故認為日央行可能於明年7月推行貨幣緊縮。