港交所：ETF市場坐擁5大投資優勢　助達成投資目標

儘管宏觀環境令投資市場氣氛持續疲弱，但香港的交易所買賣基金(ETF)市場日均成交額仍節節上升，今年首11個月按年增長逾20%。到底ETF作為投資工具有何吸引之處？本文將探討ETF的5大優勢，闡述它們如何高效地助投資者實踐投資目標。

一、戰略性資產配置。ETF可成為投資者構建長線投資組合的重要一環，助他們實踐對個別資產類別或市場的長期觀點。ETF增加在資產類別內進行配置的靈活性，例如透過ETF可採取側重細價股、新興市場債券，或特定大宗商品等的投資策略。此外，ETF亦為投資者帶來不同行業及主題的投資機遇。無論是再生能源、人工智能(AI)，還是環境、社會及管治(ESG)投資，投資者均可透過ETF便捷地實現他們的價值觀，同時捕捉有關主題的增長潛力。

二、戰術性資產配置。ETF在交易所上市，便於交易，讓投資者可對市場變化作出快速反應，透過ETF表達對宏觀經濟數據的短期觀點，例如在美國發布經濟數據後，投資者可在亞洲市場運用ETF部署應對，捕捉潛在的短期趨勢。

四、在波動市況提供流動性。在市場波動期間，ETF是為個人投資者提供流動性的可靠工具。市場曾有聲音憂慮，ETF或導致市場波幅加劇，但事實上，ETF反而能在市場動盪時為投資者提供流動性，發揮穩定市場的作用。其中一個深刻的例子是，在2020年3月市場急挫期間，亞太地區ETF成交量佔整體成交量超過8%(2019年僅為5%)，反映ETF可在市況疲弱時提供流動性。

本港產品持續多元化

五、過渡期內的部署。若投資者需要為閒置資金作出短期部署，ETF可能是理想選擇，因為在轉換投資策略或重組投資組合期間，ETF可令投資組合在過渡期中仍受惠於市場的各種變化。

總括而言，ETF的優勢眾多，可助投資者實踐投資策略。香港ETF市場產品持續多元化，是發掘ETF投資潛力的理想地。截至今年11月底，在港交所上市的ETP(交易所買賣產品，包括槓桿及反向產品)數目達到179隻，涵蓋虛擬資產、中國科技股等多個主題。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁