摩通：明年美股投資者恐雙輸　揸現金及債券好過

外媒報道，摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic表示，明年美國股票投資者將面臨雙輸局面。

他周四(7日)警告客戶指，如果央行不大幅減息，股票和其他風險資產將無法維持任何潛在反彈，他又預計，除非市場嚴重下跌或經濟停滯，否則不會出現這種情況。因此，他認為投資者應該選擇現金或債券，而不是股票。

他在今年股市上漲過程中一直保持看跌，並重申自己的防守立場，又指債券孳息率對其他資產支及策略來說是一個障礙。國債孳息率已普遍回落，不過他估計，即使在最樂觀的經濟情景下，股票的表現只會比債券或現金高出約5%。

他表示，在他預期的增長放緩或經濟衰退的環境下，股票的表現可能會比現金差約20%。「無論經濟衰退是否發生，事前來看，股票及其他風險資產的風險回報，都比現金或債券差。」

不少大行料明年股市將創下歷史新高，但摩通策略師們卻反其道而行之，發布在同行中最悲觀的2024年美股預測，預計到明年底，標指將跌至4,200點，較周四水平下降約8%。Kolanovic指「整體而言，我們對未來12個月風險資產的表現和宏觀前景並不樂觀。」他警告指，過去18個月的利率衝擊最終將影響經濟及市場。