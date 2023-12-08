【高盛推介】美團再度下跌 部署認購證需注意條款
2023年12月08日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團表現疲弱，昨日(7日)低見83.15元的近3年低位，今早(8日)股價回落，下跌約0.6%，報85.6元。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日均見資金流入美團認購證，合共約1,500萬元；同期美團認沽證有約100萬元流入。
股價急挫吸引資金積極流入相關產品的好倉，希望部署股價反彈，但現階段部署好倉要特別小心注意條款，因為股價跌至近年的低位，條款合適的產品選擇已經不多，所以需要慎選條款。
上周市場上最貼價的美團認購證行使價於120元附近，條款上其實不算是最佳，但在缺乏產品的情況，已經是當時較合適的選擇。資金一窩蜂集中流入在這一批產品上令其街貨累積至偏高的情況，現時已經並不適合。發行商亦趕緊發行更貼價、條款更合適的產品，並於本周陸續上市，投資者可轉移考慮這批行使價100至110元的輕微價外證，當中可留意美團購(21501)。
美團認沽證方面，行使價89元附近是現時少數較貼價條款，是中年期、面值低於0.25元的選擇，可留意當中美團認沽證(18411)。
美團購21501，行使價110元，2024年6月4日到期，實際槓桿5.5倍，輕微價外。
美團沽18411，行使價88.83元，2024年7月23日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、少數低面值。
美團購21473，行使價130.1元，2024年7月26日到期，實際槓桿5.8倍，價外。
美團牛65481，收回價80元，行使價77元，換股比率500 ，槓桿比率9.5倍，近牛。
美團牛61819，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率6.0倍，收回價較遠牛證。
美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率2.1倍，遠熊。
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