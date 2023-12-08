【高盛推介】滙豐於60元上落

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐股價近日相對大市硬淨，於60元水平附近上落，現報59.9元，輕微上升約0.1%。滙豐持續進行回購，昨日(7日)於香港及倫敦共回購611萬股。

觀察個股輪證資金流向，以過去5個交易日計，資金流入滙豐認沽證，金額約為100萬元，其認購證則有小量資金流走。

滙豐購20801，行使價68.05元，2024年6月25日到期，實際槓桿13.1倍，中期輕微價外、低面值、高槓桿。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年3月25日到期，實際槓桿16.6倍，高槓桿、低面值。

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100 ，槓桿比率9.4倍。

滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率4倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率5.4倍。

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