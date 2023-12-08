又搶中國生意！印度大增iPhone產能 佔比將升至...

外媒引述知情人士報道，蘋果公司(Apple Inc.)及其供應商的目標是在未來2至3年內，每年在印度生產超過5,000萬部iPhone，之後並計劃額外生產數千萬部。

報道指，如果這些計劃得以實現，印度將佔全球iPhone產量的1/4，未來將佔據更多份額。不過，中國仍將是最大的iPhone生產國。

此外，外媒並引述知情人士指，印度的塔塔集團(Tata Group)計劃建造印度最大的iPhone組裝廠之一，塔塔希望在當地南部泰米爾納德邦建造工廠，兩年內該工廠可能會擁有約20條裝配線，並僱用5萬名工人。目標是在12至18個月內投入營運。

該工廠將促進蘋果供應鏈本地化，並加強與塔塔的合作夥伴關係。塔塔已經在鄰近的卡納塔克邦從緯創資通(Wistron)收購一家iPhone工廠。

新工廠在全球iPhone工廠中屬中等規模，可能比塔塔從緯創資通手上收購的工廠更大，後者擁有超過10,000名員工，但比富士康在中國最大的工廠還要小。蘋果及塔塔可能會敦促政府為新工廠提供補貼。