大摩：明年內房仍具挑戰 睇好國企發展商

摩根士丹利發表中國房地產展望報告，認為明年行業仍將面臨挑戰，雖然一、二線城市加大政策支持力度，但宏觀濟偏弱，加上二手樓供應多，料繼續對新樓銷售及樓價造成拖累。

該行報告表示，愈來愈多訊號表明，中國政府對財政刺激措施更為開放，以確保項目完工，以及穩定居民預期。雖然措施可能不會真正改善發展商的流動性，不過能夠有助於避免違約情況蔓延至更多優質房企，並穩住買家的看跌預期。

該行預期，在基數效應下，明年內地樓市將出現上半年低迷、下半年持穩的情況，預計新樓銷量按年跌5%，樓價則跌4%，土地銷售疲軟將導致房屋新開工數量減10%。

此外，該行料，民營房企明年流動性改善依然有限，債務到期高峰落在3月、4月及8月。龍頭國企將有更多空間透過主導土地拍賣市場，來提高市佔率。