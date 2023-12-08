【摩通推介】日圓兌港元創4個月新高
2023年12月08日 14:27
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（Getty Images圖片）
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國10月個人消費開支指數(PCE)增長放慢，11月「小非農」ADP就業人數遜預期，市場會否延續較鴿派的預期將視乎今晚公布的非農就業數據。納指昨(7日)反彈1.5%重上16,000點大關，升市功臣主要靠Alphabet，旗下Google推出新人工智能模型。AI相關硬件股如AMD、英偉達(Nvidia)同樣向上。納指距2021年11月22日歷史高位16,764點仍有近半成距離。如投資者計劃部署反彈可留意牛(49949)，收回價15,000點，實際槓桿11.5倍，2024年03月15日到期。產品特點：活躍條款、中距離。如認為正股或會進一步下跌可留意熊(49870)，收回價16,800點，實際槓桿14.1倍，2024年12月20日到期。產品特點：活躍條款、貼熊。
日本央行行長植田和男和副行長冰見野良三於國會的言論加大市場憧憬日本央行將改變政策方向及結束負利率，日圓急升，日圓兌港元曾升上5.5算(即100日圓能兌換5.5港元)。日圓短短兩周由5.2算升值到5.5算，如繼續看好日圓可留意日港購(10096)，行使價5.4港元，實際槓桿13倍，2024年06月28日到期。如看淡可留意日港沽(10099)，行使價5.3港元，實際槓桿12.5倍，2024年12月27日到期。
日圓轉強，日本股市則回吐，日經指數今跌近2%，創近1個月低位，對下32000點為下一平台支持。如看好日經指數可參考日經購(10037)，行使價35,000點，實際槓桿約17.5倍，明年3月初到期；看淡可留意日經沽 (10929)，行使價30,000點，實際槓桿約12.9倍，明年3月初到期。
摩根大通首度推出的以港元為報價貨幣的外匯權證已於11月下旬上市，目前涵蓋的貨幣包括日圓、人民幣及歐元。投資者如希望獲得更多教學資訊、查詢主要外幣兌港元匯價或了解環球重要經濟數據公布時間表，歡迎瀏覽摩通網站最新外匯權證專頁www.jpmhkwarrants.com/zh_hk/forex-warrants。
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