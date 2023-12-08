道期微跌　油價升逾1%　美非農就業數據將出爐

美匯指數報103.697；港匯見7.8103；離岸人民幣(CNH)報7.1693；美元兌日圓報144.16；歐元處1.0779；英鎊報1.2565。金價報2,029.46美元。油價升逾1%，布油報75.4美元，紐油處70.57美元。比特幣跌0.4%至43,200美元。道指期貨跌11點。

焦點數據：

21:30 美國11月平均時薪

21:30 美國11月就業參與率

21:30 美國11月製造業就業人口變動

21:30 美國11月非農業就業人口變動

21:30 美國11月失業率

23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數

●恒生指數全日收報16,334點，跌11點或不足0.1%，主板成交近884億港元。藥明回購仍跌2%。恒指全周累挫495點，跌幅2.94%

-肥水不流別人田！比亞迪自建船隊踩入運輸界。

-大摩：明年內房仍具挑戰，睇好國企發展商。

-東風集團11月汽車銷量按年增長42%。

-國泰航空購買6架空巴A350F型飛機。

-騰訊又遭大股東Prosus減持。

●滬深三大指數高收。滬綜指報2,969點，升3點或0.11%。

-法國外貿銀行：明年內地經濟增長放緩至4.5%。

香港經濟：

●傳羅兵咸要求無Job員工提早放明年年假，公司：關心員工健康。

外地經濟：

●印度央行維持利率不變，全年增長預測調高至7%。

●新加坡及中國允許兩國旅客使用數字人民幣。

●法國外貿銀行料日央行明年次季取消負利率。

●交易員押注負利率政策轉向，鈴木俊一：密切關注外匯走勢。

●摩通：明年美股投資者恐雙輸，揸現金及債券好過。

●Yen價續強勢，「日圓先生」料明年彈到呢個位...

企業消息：

●又搶中國生意！印度大增iPhone產能，佔比將升至...