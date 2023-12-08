道期微跌 油價升逾1% 美非農就業數據將出爐
2023年12月08日 16:20
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美匯指數報103.697；港匯見7.8103；離岸人民幣(CNH)報7.1693；美元兌日圓報144.16；歐元處1.0779；英鎊報1.2565。金價報2,029.46美元。油價升逾1%，布油報75.4美元，紐油處70.57美元。比特幣跌0.4%至43,200美元。道指期貨跌11點。
焦點數據：
21:30 美國11月平均時薪
21:30 美國11月就業參與率
21:30 美國11月製造業就業人口變動
21:30 美國11月非農業就業人口變動
21:30 美國11月失業率
23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數
●恒生指數全日收報16,334點，跌11點或不足0.1%，主板成交近884億港元。藥明回購仍跌2%。恒指全周累挫495點，跌幅2.94%
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●滬深三大指數高收。滬綜指報2,969點，升3點或0.11%。
-法國外貿銀行：明年內地經濟增長放緩至4.5%。
香港經濟：
●傳羅兵咸要求無Job員工提早放明年年假，公司：關心員工健康。
外地經濟：
●印度央行維持利率不變，全年增長預測調高至7%。
●新加坡及中國允許兩國旅客使用數字人民幣。
●法國外貿銀行料日央行明年次季取消負利率。
●交易員押注負利率政策轉向，鈴木俊一：密切關注外匯走勢。
●摩通：明年美股投資者恐雙輸，揸現金及債券好過。
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企業消息：
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