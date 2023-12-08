內地部署明年經濟工作　通報與舊年有乜異同？

中央政治局今日(8日)開會部署2024年的經濟工作，大致上是「全面深化改革開放，推動高水平科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革……統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢。」

基本上，「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策」一語被保留下來，「要着力擴大國內需求」一語也是原封不動保留下來，以「形成消費和投資相互促進的良性循環」。

財政政策方面，一如新財長藍佛安11月初接受官媒訪問時所說，要「適度加力、提質增效」，實際上與去年的「加力提效」差別不大；而關於貨幣政策的部分，本年用字為「靈活適度、精準有效」，也與去年的「精準有力」差不多。

同樣一文不改照搬的有「要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線」，放在內房和地方債務問題持續惹憂的今天，不難理解。

然而，值得留意的是，本次會議的官方報道多了「強化宏觀政策逆周期和跨周期調節」一語。

另外，市場廣泛關注中國民間對前景信心不足。事實上，去年已經提到「全面深化改革開放，大力提振市場信心」，本年也提到「改善社會預期」，還多了一句：「要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。」

中美角力無日無之，本次政治局會議也提到「推動高水平科技自立自強」，跟去年的「 科技政策要聚焦自立自強」大致一樣。

附︰2023年及2022年官媒關於來年經濟工作部署的報道

2023年12月8日︰

「會議指出，明(2024)年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要着力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。要深化重點領域改革，為高質量發展持續注入強大動力。要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。 」

2022年12月7日︰

「會議指出，明(2023)年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。要着力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要切實落實『兩個毫不動搖』，增強我國社會主義現代化建設動力和活力。要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。」