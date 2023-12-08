香港去年底外來直接投資總存量升2.9%

政府統計處發表2022年香港對外直接投資統計數字。於2022年年底，香港外來直接投資總存量(即香港直接投資負債頭寸)較上年年底上升2.9%至173,065億元，相當於2022年本地生產總值的614%。2022年的升幅主要是由於該年內流入香港的直接投資錄得正數。

就香港向外直接投資總存量(即香港直接投資資產頭寸)而言，則較2021年年底下跌0.6%至170,513億元，相當於2022年本地生產總值的605%。2022年的跌幅主要是由於該年內有接受香港直接投資的境外企業的總市值下跌，而流出往境外企業的直接投資錄得正數則抵銷部分的跌幅。

按投資的直接來源地分析，英屬維爾京群島及中國內地是最大的兩個香港外來直接投資來源地，在2022年年底分別佔30.9%及30.0%。按有接受外來直接投資的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團佔最大比重，在2022年年底達65.4%。其次為銀行，佔13%；以及進出口貿易、批發及零售，佔10.9%。

按投資的首個目的地分析，內地及英屬維爾京群島是香港向外直接投資最大的兩個目的地，在2022年年底分別佔49.4%及30.3%。按有作出向外直接投資的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團佔最大比重，在2022年年底達78.7%。其次為進出口貿易、批發及零售，佔8.3%。

政府發言人表示，儘管本地經濟在2022年因為疫情、外圍環境惡化和金融狀況收緊而轉弱，香港的直接投資總流入和總流出仍然十分可觀，分別達9,584億和9,313億元。政府會繼續積極吸引外來直接投資，特別是與香港發展「八大中心」相關的投資，以提升香港的競爭力和促進高質量增長。