銀公：中港信用利差沒明顯變化　香港仍充滿機遇

繼把中國、香港及澳門的展望貶至「負面」後，評級機構穆迪亦調低渣打香港、中銀香港等多家中港銀行的展望。香港銀行公會主席孫煜表示，觀乎這兩天的信用市場，有關中國或香港機構的信用利差沒有明顯變化，市場保持平穩。香港銀行業對於客戶提供的服務亦保持平穩，不會受到重大影響。

他又說，中國經濟長期向好的基本面沒有改變。至於香港雖受外部因素不明朗的影響，經濟受到一定壓力，但憑着一國兩制、背靠祖國並聯通世界的優勢，以及其穩固的司法制度、低稅率稅制等，香港依然充滿發展機遇，認為香港銀行業持續穩健發展。

孫表示，受年結影響，港元的短期利率有所上升，導致港元收益率出現輕微倒掛，惟預期到年底前港元利率在現水平保持穩定。孫又說，現在市場預期今年美國聯儲局不會加息，明年則是預期減息接近125點子。

他續指，今年貸款受到宏觀經濟、高息環境等因素影響，截至9月底整體香港銀行業貸款錄下跌。明年貸款需求依然受到外部經濟放緩、地緣政治局勢以及高息環境持續的影響，這對於貸款增長將帶來一些抑制性影響。

他又說，內地房地產正在處於調整階段，長期對經濟穩定發展有利，短期要關注對金融系統的潛在溢出影響。有見及此，內地監管機構已推出的一系列措施，將逐步見到成效，目前內地房地產的風險可控。至於內房貸款信貸質素，他指，香港銀行向來以審慎原則來管理，按自身情況作撥備，香港銀行的內房敞口沒有過度集中，對特定分類貸款作足夠撥備，資本充足率及盈利水平良好，面對的信貸風險整體可控。