碧桂園楊惠妍：家族將砸鍋賣鐵撐公司　努力恢復

據統計，今年前11個月，碧桂園已累計交付房屋約50萬套，累計交付面積6,043萬平方米，涉及31個省，240個城市。楊惠妍透露，未來的12個月，交付挑戰會進入深水區，2024年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大。

集團管理階層強調，一是要把握12月銷售關鍵節點，加大現樓去庫存，調動行銷，努力突破專項盤活，促進現金回籠。 二是要盯緊年末回款，做好年底逾期應收款的清收。同時，要提前規劃春節返鄉工作，返鄉地區要提前做足準備，籌備開門紅供貨及銷售安排。

近期，碧桂園集團管理階層與財務部門對公司經營可能面臨的極端情況進行了敏感度模擬分析。碧桂園主席楊惠妍請大家放心，「保守計算的情況下，只要我們的存貨資產正常銷售，即使假設我們不買地、稅收沒有減免、不考慮一體兩翼的新增貢獻，未來十年碧桂園仍將持續保持正資產。」她又稱，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司的，公司會努力成為出險企業盡快恢復的一個樣板。」

楊惠妍表示，做完敏感度分析後，對公司修復資產負債表非常有信心。「資產負債表的修復非常重要，路徑非常清晰，也是可以達成的，大家要有信心共同努力去謀發展。」