減辣促成交　內地專才斥1266萬購將軍澳三房

港府為樓市減辣大大降低內地專才置業預算，將軍澳THE PARKSIDE有同類買家因受惠減辣措施而決定入市，以約1,266萬元購入屋苑一個三房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣宇晴軒5座高層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，以848萬元成交，呎價約16,926元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田碧濤花園金蘭閣頂層戶，實用面積約849方呎，三房連套房間隔，放盤兩星期減價約5%，以950萬元獲承接，呎價約11,190元。

●中原黎宗文表示，沙田居屋愉翠苑錄本月首宗成交，屋苑B座中層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約825萬元，累減約27萬元，以798萬元易手，呎價約12,277元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山海典灣3座低層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價740萬元，放盤4個月減價100萬元，以640萬元售出，呎價約13,675元。

●中原劉德興指出，粉嶺御庭軒7座高層E室，實用面積約424方呎，兩房間隔，開價約520萬元，減價至487萬元成交，呎價約11,486元。

●利嘉閣周雪雯表示，上水公屋天平邨天怡樓低層11室，實用面積約381方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價約299萬元，呎價約7,848元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳THE PARKSIDE第2座中層D室，實用面積約725方呎，三房間隔，外望海景及開揚市景，成交價約1,266萬元，呎價約17,462元，買家為內地專才，因樓市減辣而決定入市。

●中原柯勇表示，將軍澳天晉II第3B座中層C室，實用面積約698方呎，三房連套房間隔，以約1,100萬元易手，呎價約15,759元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，新近錄得西貢大埔仔下村雙號屋村屋全幢成交，建築面積1,500平方呎，2房3廳連工人房間隔，另有天台500呎尺，享樓景，成交價900萬元，建築面積呎價6,000元。

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