新盤周五售6伙 內地客2320萬購西南九龍三房特色戶
2023年12月08日 21:20
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新盤市場於周五(8日)暫錄約6宗成交，其中西南九龍項目有三房連平台特色戶以2,320萬元沽出，據悉買家為內地客。
●將軍澳海茵莊園年內累沽312伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，今年至今(8日)累計已賣出312伙，套現近17億。包括是日最新以443.9萬元售出2座19樓C1室，為實用面積245方呎，開放式間隔，呎價約18,118元。資料顯示，該盤提供1,556伙，由2021年10月開售至今累計售出逾860伙，總成交金額逾50億元。
●西南九龍維港滙II三房特色戶呎價約30,406元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(8日)以2,320萬元售出2座1樓C室特色戶，實用面積763方呎，三房間隔，連347方呎平台，呎價約30,406元。據悉，買家為內地客，須付辣稅入市。
●屯門OMA by the Sea特色戶連車位售935萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，於本周初更新價單，將3個兩房單位的定價下調及增加折扣率，變相減價最多約13.8%，兼送贈售價為200萬元的車位吸客。新價單於周五(8日)首日生效，並沽出當中1伙，為第1座1樓A1室，實用面積772方呎兩房，設82方呎平台，連同1個車位以935.5萬元售出，呎價約12,118元。
●啟德尚‧珒溋夥同中原推置業優惠
龍湖集團(00960)旗下已屆現樓的啟德尚‧珒溋，周五(8日)公布聯同中原地產推出置業優惠。由即日起至12月31日，經該行購入項目的首6名一手買家，可獲贈價值約6.8萬元的聖誕郵輪假期禮券，優惠總值40.8萬元，先到先得，送完即止。
●何文田128 WATERLOO下周一招標賣5伙一房戶
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，新近上載銷售安排，落實下周一(11日)起以招標形式發售5伙一房單位。萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，上述招標單位於發售當日早上11時起，於灣仔瑞安中心26樓進行發售。資料顯示，5伙均屬高層戶，包括16樓、17樓、18樓、19樓及20樓C室，均為實用面積342方呎。招標期截至12月31日，期間每日上午11時至下午4時招標及截標。
●屯門掃管笏凱和山一房呎價約10,152元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，新近以387.8萬元售出5座1樓D室，單位實用面積382方呎，一房間隔，呎價約10,152元。據悉，買家以建築期付款計劃購入單位。