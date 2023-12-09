廖嘉豪：美元兌日圓或開始緩慢跌至130水平

美元兌日圓上周四(7日)大幅波動，曾在24小時內由147下跌至144.25，最低曾觸及141.6，主要因為日本央行行長向議員提及在今年底之後央行工作將愈來愈具挑戰，以及日本央行副行長上周較早時緩和加息的負面影響，加大市場憧憬日本央行即將退出負利率政策，市場同時預期12月19日會議或將宣布政策變動。

美元兌日圓或已開始向130至135目標發展，較大機會循序漸進地下滑，因為美元兌日圓達到130水平受數項事件影響。首先，日本央行需要確認國內消費者支出加強、明年工資談判轉化為更高實質工資和美國軟着陸才開始收緊貨幣政策。

其次，市場目前對聯儲局或歐洲央行在明年3月的減息預期太過激進，如對美國利率預期修正或會減慢美元兑日圓下行速度。再者，基於日本央行加息只屬非常初步階段，即使日本央行放棄孳息曲線控制政策，目前日本國債收益率曲線仍未夠吸引令大量資金回流日本。因此，上周急升或因市場為近紀錄高位的沽日圓買美元倉位止賺平倉所致，或不會在2024年長期出現。

技術上，美元兌日圓如持續在146.07至145水平以下徘徊，則在今年年底期間或下試200天移動平均線142.31。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪