陳政深：港股市弱　收集防守公用股

港股反彈乏力，連日再創年內低位。重磅的恒指成分股普遍積弱，而整體大市的股份跌勢，亦見由弱勢股蔓延至強勢股當中；當愈來愈多股份跌穿50天線，便意味指數短線更難翻身。針對指數，投資者目前一是博反彈，二是在高位再開淡倉。但基於恒指向上未有太大動能，而每當向上便見沽盤，現階段寧可稍作等待，確認指數上方16,800點的阻力，方能做淡，目標暫設16,000點，惟從中期角度看，如基本因素沒有大變，去年低位14,597點未必是指數近年低位。

《施政報告》公布推動新能源交通產業的措施，於明年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，達至2050年車輛零碳排放；同時提供配套支持，實現在2027年底前投入約700輛電動巴士和約3000輛電動的士的目標。可以預見，本港的用電量將會增加，今年首九個月，中電的住宅用電量下跌2.3%，但商業用電量卻上升了3.4%，預料公共交通電氣化將對中電有利。

派息方面，中電過去五年均維持每股3元左右的派息，現價息率約5厘，目前並非特別吸引，但當整體息口環境逆轉，收息股勢將獲資金流入，現價收集作中長線投資組合收息，具一定理據。

艾德金融董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)