【錢夫人巡舖】港元定存息10厘　敍造有咩要留意？

港股臨近年尾跌到無眼睇，想穩穩定定賺吓外快，敍造定存就係選擇之一。星展最新推「e$aver」優惠，成功開立或晉升至星展豐盛理財戶口（入場門檻係100萬或以上），以敍造港元4個月定存為例（計算日期由2023年12月1日 — 2024年3月31日計），存20萬元新資金，年息率有5.1厘。

如果喺優惠期內以出糧資金，甚或成功完成合資格提款卡交易、合資格外幣兌換、合資格證券交易，年利率會畀多0.2厘，即最高有5.3厘。

至於美元同樣有優惠，敍造25,000美元至260萬美元，做齊上述動作息率會有5.5厘。

另外，該行現有特選星展客戶都有優惠，不過獎賞計算期已一早由11月17日計起，至 2024年3月8日完結，意味敍造港元3個月最高有5.1厘利息，美元則有5.4厘。

另邊廂，今個星期中銀香港推「7日定期存款年利率達10厘」嘅offer都有唔少人討論，玩法係，客戶透過兌換現有外幣資金，開立等值5萬元或以上的7日或1個月「特優港元定期存款（以外幣兌換）」，年利率可高達10厘及4厘。

咁10厘又係一個咩概念？當中又有冇魔鬼細節同數字遊戲？以用美元兌番港紙為例，所需美金大約係6,415元（以中銀匯率7.794計），然後再將搬入上面個新plan，7日收息約95港元。適用於「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」的個人銀行客戶，係咪着數就見人見智啦！

至於中信銀行嘅新優惠係不論新舊資金，即日起至12月12日，於任何一間分行或inMotion手機App，以50萬或以上開立港元1個月定期存款，可享高達5.28厘定存息率。