內地11月CPI按年跌0.5%遜預期　豬肉價格降逾3成

國家統計局公布，內地11月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.5%，遜預期的跌0.2%，按月亦跌0.5%。同期，生產物價指數(PPI)按年跌3%，預期跌2.8%，按月跌0.3%。

數據顯示，11月份，食品菸酒類價格較去年同期下降2.2%，影響CPI下降約0.64個百分點。食品中，畜肉類價格下降19.2%，影響CPI下降約0.72個百分點，其中豬肉價格下降31.8%，影響CPI下降約0.58個百分點；蛋類價格下降8.8%，影響CPI下降約0.06個百分點；水產品價格下降1.1%，影響CPI下降約0.02個百分點；鮮果價格上漲2.7%，影響CPI上漲約0.05個百分點；鮮菜價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.01個百分點；糧食價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

至於PPI分類中，建築材料及非金屬類、農副產品類價格均較去年同期下降7.8%，燃料動力類價格下降7.4%，化學原料類價格下降6.3%，黑色金屬材料類價格下降0.4%；有色金屬材料及電線類價格上漲2.6%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受食品、能源價格波動下行等因素影響，11月份CPI下降；扣除食品及能源價格的核心CPI較去年同期上漲0.6%，漲幅與10月相同，持續保持溫和上漲。而受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響，11月PPI較上季由平轉降，較去年同期下降幅度擴大。