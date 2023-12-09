香港置業：11月逾1000萬元二手住宅註冊量佔比連跌6個月

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，11月二手住宅錄2,202宗註冊，較10月的1,917宗增加約14.9%；當中逾1,000萬元二手住宅錄251宗註冊，較10月的227宗增加約10.6%，註冊量按月表現跑輸大市。

正因如此，逾1,000萬元二手住宅註冊量佔整體二手住宅註冊量比率由10月約11.8%下跌約0.4個百分點，至11月約11.4%，連跌6個月，創10個月新低。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，11月註冊個案一般主要反映10月市況。

若以港島、九龍及新界三區劃分11月逾1,000萬元二手住宅註冊量表現，當中港島區錄98宗註冊，較10月的72宗增加約36.1%；新界區錄96宗註冊，較10月的77宗增加約24.7%；相反，九龍區錄57宗註冊，較10月的78宗減少約26.9%。

而屋苑11月逾1,000萬元二手住宅註冊量排名方面，太古城以13宗註冊居榜首，較10月的4宗增加逾2.2倍；天賦海灣以7宗註冊排第二，較10月的1宗增加6倍；名城以6宗逾1,000萬元二手住宅註冊排第三，較10月的8宗則減少25%。