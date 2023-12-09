曜熊理財：港股明年勢續跑輸外圍

大量資本湧入包括英偉達(Nvidia)、蘋果公司(Apple Inc.)和微軟在內的美國科技股，在標普500指數今年近20%的漲幅中，它們貢獻了76%。隨着人工智能(AI)的炒作持續熾熱，投資者的興趣也愈來愈濃厚，相對來說，大多數美國股票仍是便宜。

雖然美國聯儲局很大機會已結束加息周期，但明年息口不一定減，未來10年利率可能居高不下，即使在下一次衰退時下降，但借貸成本持續高企，包括高債務水平、更多的軍事開支和去全球化在未來引發通脹，高利率仍是主流。

長期利率高企，對香港來說是個壞消息，因為地產企業將花費更多的資金來償還債務。另方面，中國11月份官方製造業採購經理指數（PMI）陷入收縮區間，顯示內需回升動力疲弱不足，經濟內生修復動力壓制港股走勢，部分恒指成分股業績不及預期，成為股市短期大跌的導火線。

香港股票基金現時價格與投資情緒尚有回落空間，主要是本港樓價下跌，而大量股份在持續尋底中。縱使11月中港股市迎來反彈，恒指收穫不錯漲幅，恒生科技指數收漲近2%，但並不代表股市見底。

倘若再有內地房地產公司爆雷，繼而拖累銀行股，港股將再向下尋底，目前投資策略還是避開香港股票基金。然而，若全球流動性環境改善，疊加內地穩增長措施加強，市場信心逐漸恢復，明年港股反彈的概率仍大，但會跑輸其他市場。

曜熊理財策略董事馬煒喬