郭家耀：聯想加快智能轉型惹憧憬

從業務細分看，智能設備業務收入按年下跌22%至217.8億美元，主因集團於期內較早時間跨渠道清理過剩個人電腦(PC)庫存。惟隨行業需求逐步改善及庫存正常化，分部業務有明顯復甦迹象；方案服務業務收入增長14%至36.3億美元，表現優於市場；基礎設施方案業務收入則倒退17%至39.2億美元，更是唯一由盈轉虧的分部，經營虧損達1.14億美元，主因全行業對基礎設施領域的資訊科技(IT)支出的調整抑制了客戶需求。

單看第二季業績，智能設備業務的經營溢利率回升至7.4%，按季增長逾一個百分點，收入按季增12%。季內基礎設施方案業務收入亦有增長，按季增5%。儘管該分部在季內仍錄得虧損，但按季虧損幅度已減至12%。

聯想業務遍及180個市場，上半財年在美洲及亞太地區等地區市場表現優異，而所有業務地區均於第二財政季度內錄得連續增長。於上半年期內，因PC需求回升及智能手機銷售高於預期，美洲地區的收入按年下降幅度低於集團平均水平，為17%。至於亞太區，收入較去年同期下降14%，但降幅仍低於集團平均水平。在PC強勁需求推動下，歐洲、中東、非洲市場的季度改善更是最為明顯。

集團於上半年財政季度繼續保持其全球PC行業領導地位。回看季內，集團拉開跟兩大競爭對手間的市場份額，進一步鞏固其市場領導地位，並且PC市佔率在全球5大市場中4個排名第一。而在商用PC領域上，集團的智能設備業務的市場份額達26%。集團致力投資創新及開發卓越產品，並成功開發人工智能(AI)PC等相關產品。

市場研究機構Canalys發表報告指，全球PC出貨量在連續7個季度下跌後有望迎來復甦。在節日旺季和宏觀經濟改善的推動下，預計第四季增長5%，明年全年出貨量預計達2.67億部，按年增長8%。

聯想正部署可持續增長戰略以加快轉型，並在需求回升、實現長遠增長的市場中進一步擴大市場份額。同時，集團持續投資於創新建立多元化增長引擎及釋放智能轉型，有望成長未來增長亮點之一。展望未來，PC銷售市場穩定復甦，集團亦可從中受惠。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)